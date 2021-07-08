Украинцам рассказали, кто может рассчитывать на пенсию в размере 10 тыс. грн, а кому не заплатят больше минималки

Согласно формуле расчета размера пенсии, которая указана в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", 10 тыс. грн при выходе на заслуженный отдых, могут получить те, кто при стаже в 35 лет имели зарплату в 2,59 выше средней. Сейчас это около 30 тыс. грн, пишет «Обозреватель».

На размер пенсии влияют два фактора: зарплата и стаж. Так, среднюю зарплату по стране за три прошедших года умножают на 1%, на стаж в годах и на соотношение своей зарплаты к средней.

Получается, что украинцы, которые сейчас получают зарплату меньше средней, могут претендовать только на минимальную пенсию. А тем, кто официально получает минимальную зарплату, по формуле не заработает даже на минимальную пенсию. В таких случаях, разницу компенсируют из государственного бюджета и все равно платят минимальную пенсию.

Отметим, большинство украинских пенсионеров сегодня получает до 3 тыс. С июля минимальная пенсия по возрасту выросла до 1854 гривен. Это повышение коснулось более 5 млн граждан.

Действительно высокие пенсии платят только судьям, они в среднем получают больше 77 тыс. грн.

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