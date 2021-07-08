На Львівщині молодий хлопець розніс пам'ятники цвинтарі

Як передає Politeka.net , подробиці інциденту повідомили на Faceook-сторінці поліції області.

Все сталося рано вранці в місті Стрий - до правоохоронців звернувся місцевий житель і повідомив, що на території кладовища невідомий повалив кілька надгробків і пошкодив пам'ятники.

На місце вирушив наряд, який і затримав хулігана на гарячому - він якраз намагався повалити чергове надгробок.