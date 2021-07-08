На Львівщині молодий хлопець розніс пам'ятники цвинтарі
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили на Faceook-сторінці поліції області.
Все сталося рано вранці в місті Стрий - до правоохоронців звернувся місцевий житель і повідомив, що на території кладовища невідомий повалив кілька надгробків і пошкодив пам'ятники.
На місце вирушив наряд, який і затримав хулігана на гарячому - він якраз намагався повалити чергове надгробок.

"Побачивши поліцейських він намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його і затримали", - розповіли в поліції.
Дебоширом виявився 20-річний житель Стрия. Всього він встиг пошкодити 59 намогильних хрестів і пам'ятників.

Якщо провину бешкетника доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Досудове розслідування триває.

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