На Львівщині молодий хлопець розніс пам'ятники цвинтарі
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили на Faceook-сторінці поліції області.
Все сталося рано вранці в місті Стрий - до правоохоронців звернувся місцевий житель і повідомив, що на території кладовища невідомий повалив кілька надгробків і пошкодив пам'ятники.
На місце вирушив наряд, який і затримав хулігана на гарячому - він якраз намагався повалити чергове надгробок.
"Побачивши поліцейських він намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його і затримали", - розповіли в поліції.
Дебоширом виявився 20-річний житель Стрия. Всього він встиг пошкодити 59 намогильних хрестів і пам'ятників.
Якщо провину бешкетника доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що відомій скульптурі в центрі Одеси відбили пікантну частину тіла: кадри того, що відбувається
Як повідомляла Politeka, плани по знесенню вцілілих пам'ятників Леніну стривожили одеситів: "потрібно зробити як в Прибалтії"
Також Politeka писала, у мережі розсекретили, де на Одещині залишилися пам'ятники Леніну, кадри
Популярні новини заразПоказати ще