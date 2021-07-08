Дихати в Києві людям стає все важче і важче

У столиці збільшилася концентрація шкідливих речовин у повітрі. У найближчий період поліпшень не прогнозують.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, з 29 червня по 5 липня в повітрі Києва відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим змістом:

зависла речовина: у 1,0 - 1,2 рази на Бессарабській площі та площі Перемоги;

оксиду вуглецю: у 1,0 - 1,4 рази на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошино), Деміївській площі та вулиці Семена Скляренка;

діоксиду азоту - у 8,5 рази - на Деміївській площі в 5,4-7,0 рази - на площі Перемоги, в 3,5-4,5 рази - на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, вул. Каунаській, вулиці Інженера Бородіна, вулиці Семена Скляренка, в 2,3 – 3,4 рази-на інших постах міста;

формальдегід - у 3,1 - 3,6 рази на площах Бессарабській і Деміївській, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олександра Довженка (район метро Шулявка), в 1,0-3,0 рази – на інших постах спостережень.

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