У столиці збільшилася концентрація шкідливих речовин у повітрі. У найближчий період поліпшень не прогнозують.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, з 29 червня по 5 липня в повітрі Києва відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим змістом:
зависла речовина: у 1,0 - 1,2 рази на Бессарабській площі та площі Перемоги;
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Пішов з життя актор Роберт Дауні, перші подробиці трагедії: "Страждав від хвороби..."
Трагічно обірвалося життя президента, першу леді рятують лікарі: деталі НП в Гаїті
Нещастям закінчився відпочинок українки в Єгипті: поліція нічого не зробила
Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": "Очень жду"
оксиду вуглецю: у 1,0 - 1,4 рази на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошино), Деміївській площі та вулиці Семена Скляренка;
діоксиду азоту - у 8,5 рази - на Деміївській площі в 5,4-7,0 рази - на площі Перемоги, в 3,5-4,5 рази - на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, вул. Каунаській, вулиці Інженера Бородіна, вулиці Семена Скляренка, в 2,3 – 3,4 рази-на інших постах міста;
формальдегід - у 3,1 - 3,6 рази на площах Бессарабській і Деміївській, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олександра Довженка (район метро Шулявка), в 1,0-3,0 рази – на інших постах спостережень.
Нагадаємо, що в центрі Одеси сильно забруднилося повітря.
Як повідомляла Politeka, екокатастрофа назріває під Києвом, запах виїдає очі.
Також Politeka писала, що у Києві знову високий рівень забруднення повітря.