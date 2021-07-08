У Києві таксист збив людей на пішохідному переході
Про це повідомляє "Моя Київщина"
У Переяславі, вночі на пішохідному переході сталася ДТП, в результаті якої постраждали чоловік і жінка.
30-річний водій їхав на "DAEWOO" і наїхав на чоловіка і жінку, які йшли по нерегульованому пішохідному переходу.
В результаті аварії у 42-річної потерпілої діагностували забиті рани верхніх і нижніх кінцівок.
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40-річний громадянин Польщі, отримав закриту черепно-мозкову травму, забої голови і забої нижніх кінцівок.
Причини і деталі аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, у Києві хлопець вирішив відзначити свій день народження з шиком, але щось пішло не так
У підсумку він розбив орендований спорткар, повідомляє dtp.kiev.ua.
30-річний хлопець взяв в оренду спорткар Ford Mustang, під час дощу водій втратив керування авто на мокрій дорозі і врізався в паркан, а потім знову вилетів на дорогу.
На щастя, Ні він, ні пасажирка не отримали травм, що не можна сказати про автомобіль. Судячи з фото, відновленню він, мабуть, не підлягає.
На місці працювали правоохоронці. Всі обставини ДТП установлюються.
До слова, у Києві в ДТП постраждали діти, кадри: на повному ходу влетіла в авто.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.