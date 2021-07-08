В Киеве таксист сбил людей на пешеходном переходе
Об этом сообщает " Моя Киевщина"
В Переяславе, ночью на пешеходном переходе произошло ДТП, в результате которого пострадали мужчина и женщина.
30-летний водитель ехал на "DAEWOO" и наехал на мужчину и женщину, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии у 42-летней потерпевшей диагностировали ушибленные раны верхних и нижних конечностей.
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40-летний гражданин Польши, получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и ушибы нижних конечностей.
Причины и детали аварии выясняются.
Напомним, в Киеве парень решил отметить свой день рождения с шиком, но что-то пошло не так
В итоге он разбил арендованный спорткар, сообщает dtp.kiev.ua.
30-летний парень взял в аренду спорткар Ford Mustang, во время дождя водитель потерял управление авто на мокрой дороге и врезался в забор, а потом снова вылетел на дорогу.
К счастью, ни он, ни пассажирка не получили травм, что нельяз сказать об автомобиле. Судя по фото, восстановлению он, видимо, не подлежит.
На месте работали правоохранители. Все обстоятельства ДТП установливаются.
К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.