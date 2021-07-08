В Киеве таксист сбил людей на пешеходном переходе

Об этом сообщает " Моя Киевщина"

В Переяславе, ночью на пешеходном переходе произошло ДТП, в результате которого пострадали мужчина и женщина.

30-летний водитель ехал на "DAEWOO" и наехал на мужчину и женщину, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии у 42-летней потерпевшей диагностировали ушибленные раны верхних и нижних конечностей.

40-летний гражданин Польши, получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и ушибы нижних конечностей.

Причины и детали аварии выясняются.

Напомним, в Киеве парень решил отметить свой день рождения с шиком, но что-то пошло не так

В итоге он разбил арендованный спорткар, сообщает dtp.kiev.ua.

30-летний парень взял в аренду спорткар Ford Mustang, во время дождя водитель потерял управление авто на мокрой дороге и врезался в забор, а потом снова вылетел на дорогу.

К счастью, ни он, ни пассажирка не получили травм, что нельяз сказать об автомобиле. Судя по фото, восстановлению он, видимо, не подлежит.

На месте работали правоохранители. Все обстоятельства ДТП установливаются.