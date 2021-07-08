Пожежа спалахнула біля аеропорту «Києв»
Про це повідомили очевидці події.
За словами киян 8 липня близько 13:00 в аеропорту «Київ» в Жулянах, сталося загоряння в припаркованому автомобілі.
На місце миттєво прибули працівники аеропорту, які намагалися загасити вогонь, повністю ліквідувати загоряння їм не вдалося.
Загасили вогонь рятувальники ДСНС. Попередньо, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Всі подробиці з'ясовуються.
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Нагадаємо, в Києві біля центрального вокзалу ніхто не прибирає купи сміття
Комунальні служби, мабуть, їх довго не помічали.
За словами киян, на переході до швидкісного трамваю цілі "гори" сміття, які ніхто не прибирає вже дуже давно.
Чому "звалище" в центрі столиці довго не прибирали-невідомо.
Після поширення інформації в мережі, сміття комунальники все ж спромоглися винести.
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