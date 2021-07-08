Пожар вспыхнул возле аэропорта «Киев»

Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По словам киевлян 8 июля около 13:00 в аэропорту «Киев» в Жулянах, произошло возгорание в припаркованном автомобиле.

На место мгновенно прибыли работники аэропорта, которые пытались потушить огонь, полностью ликвидировать возгорание им не удалось.

Потушили огонь спасатели ГСЧС. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Все подробности выясняются.

Напомним, в Киеве возле центрального вокзала никто не убирает кучи мусора

Коммунальные службы, видимо, их долго не замечали.

По словам киевлян, на переходе к скоростному трамваю целые "горы" мусора, которые никто не убирает уже очень давно.

Почему "свалку" в центре столицы долго не убирали - неизвестно.

После распространения информации в сети, мусор коммунальщики все же удосужились вынести.