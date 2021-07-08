Пожар вспыхнул возле аэропорта «Киев»
Об этом сообщили очевидцы происшествия.
По словам киевлян 8 июля около 13:00 в аэропорту «Киев» в Жулянах, произошло возгорание в припаркованном автомобиле.
На место мгновенно прибыли работники аэропорта, которые пытались потушить огонь, полностью ликвидировать возгорание им не удалось.
Потушили огонь спасатели ГСЧС. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Все подробности выясняются.
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Напомним, в Киеве возле центрального вокзала никто не убирает кучи мусора
Коммунальные службы, видимо, их долго не замечали.
По словам киевлян, на переходе к скоростному трамваю целые "горы" мусора, которые никто не убирает уже очень давно.
Почему "свалку" в центре столицы долго не убирали - неизвестно.
После распространения информации в сети, мусор коммунальщики все же удосужились вынести.
К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
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