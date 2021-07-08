У Києві демонтують пам'ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви



Відповідний проект рішення підтримали на засіданні Київради, повідомляє "УНІАН".

Голоси "за" віддали 80 з 95 депутатів.

Демонтований пам'ятник зберігатиметься спочатку в Голосіївській РДА, а пізніше буде переданий в Музей тоталітаризму відразу після його відкриття.

Нагадаємо, пам'ятний знак на перетині вулиць Юрія Смолича і Маршала Якубовського встановили кілька років тому.

Через деякий час він став жовто-блакитним, а зараз пам'ятник і постамент додатково прикрашають два українських прапори.

Тим часом, у Львові закінчують демонтувати барельєфи з Монумента Слави.

Вже завершено демонтаж і переміщення в музей «Територія Терору» всіх горельєфом.

Залишаються ще дві скульптури, які є частиною Монумента.

Що буде на місці пам'ятника - вирішуватиметься в конкурсі.

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