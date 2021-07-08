У центрі Києва молоді люди влаштували дивні "веселощі"
Так, небезпечне катання з людиною на капоті влаштувала молодь на Контрактовій площі, про це повідомили перехожі кияни і поділилися кадрами в мережі.
"Розваги по-столичному. Ось так вчора ввечері компанія молоді проводила своє дозвілля. Вони влаштували "покатушки" з хлопцем на капоті за Контрактовою площею", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, нещодавно в Києві на Контрактовій площі сталася масова бійка.
У ній взяли участь близько десятка людей.
Бійка сталася вранці в неділю, 4 липня, передає Telegram-каналі х Київ.
На кадрах, які з'явилися в мережі видно, що один з учасників бійки впав і залишився лежати без руху, а його продовжили бити ногами.
Причина масової бійки в центрі столиці-з'ясовується.
Відео можна побачити тут.
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