У центрі Києва молоді люди влаштували дивні "веселощі"

Так, небезпечне катання з людиною на капоті влаштувала молодь на Контрактовій площі, про це повідомили перехожі кияни і поділилися кадрами в мережі.

"Розваги по-столичному. Ось так вчора ввечері компанія молоді проводила своє дозвілля. Вони влаштували "покатушки" з хлопцем на капоті за Контрактовою площею", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Києві на Контрактовій площі сталася масова бійка.

У ній взяли участь близько десятка людей.

Бійка сталася вранці в неділю, 4 липня, передає Telegram-каналі х Київ.

На кадрах, які з'явилися в мережі видно, що один з учасників бійки впав і залишився лежати без руху, а його продовжили бити ногами.

Причина масової бійки в центрі столиці-з'ясовується.

Відео можна побачити тут.

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