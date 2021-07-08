В центре Киева молодые люди устроили странное развлечение

Так, опасное катание с человеком на капоте устроила молодежь на Контрактовой площади, об этом сообщили прохожие киевляне и поделились кадрами "веселья" в сети.

"Развлечения по-столичному. Вот так вчера вечером компания молодежи проводила свой досуг. Они устроили «покатушки» с парнем на капоте по Контрактовой площади", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Киеве на Контрактовой площади произошла массовая драка.

В ней которой участвовало около десятка человек.

Драка произошла утром в воскресенье, 4 июля, передает Telegram-канале Х Киев.

На кадрах, которые появились в сети видно, что один из участников драки упал и остался лежать без движения, а его продолжили бить ногами.

Причина массовой драки в центре столицы - выясняется.

Видео можно увидеть здесь.

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