В центре Киева молодые люди устроили странное развлечение
Так, опасное катание с человеком на капоте устроила молодежь на Контрактовой площади, об этом сообщили прохожие киевляне и поделились кадрами "веселья" в сети.
"Развлечения по-столичному. Вот так вчера вечером компания молодежи проводила свой досуг. Они устроили «покатушки» с парнем на капоте по Контрактовой площади", - говорится в сообщении.
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Напомним, недавно в Киеве на Контрактовой площади произошла массовая драка.
В ней которой участвовало около десятка человек.
Драка произошла утром в воскресенье, 4 июля, передает Telegram-канале Х Киев.
На кадрах, которые появились в сети видно, что один из участников драки упал и остался лежать без движения, а его продолжили бить ногами.
Причина массовой драки в центре столицы - выясняется.
Видео можно увидеть здесь.
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