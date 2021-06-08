Массовая драка случилась на свадьбе
Так, в РФ в селе Лебяжье местные жители отметили свадьбу со всеми "традициями".
В драке брали участие несколько десятков людей и даже женщины. Угомонить хулиганов приехал наряд полиции.
По словам жителе, в потасовке были слышны даже выстрелы. Эта информация проверяется.
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Ранее мы писали, что в Киеве женщина качала младенца в коляске с такой силой, что у ребенка ноги летали в разные стороны
"Может, кто знает — это няня или мама такая? С таким качанием можно изрядно навредить ребенку, если что. Женщине неоднократно делали замечания, но она на них не обращала внимания. Киев, Владимирская горка", — говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.