Массовая драка случилась на свадьбе

Так, в РФ в селе Лебяжье местные жители отметили свадьбу со всеми "традициями".

В драке брали участие несколько десятков людей и даже женщины. Угомонить хулиганов приехал наряд полиции.

По словам жителе, в потасовке были слышны даже выстрелы. Эта информация проверяется.

Ранее мы писали, что в Киеве женщина качала младенца в коляске с такой силой, что у ребенка ноги летали в разные стороны

"Может, кто знает — это няня или мама такая? С таким качанием можно изрядно навредить ребенку, если что. Женщине неоднократно делали замечания, но она на них не обращала внимания. Киев, Владимирская горка", — говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.

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