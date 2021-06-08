В 120-летнем историческом доме Киева часть потолка рухнула на голову пожилой женщины
Так, мужчина услышал грохот в квартире, где идет ремонт, и спустя время увидел, что на потолке квартиры образовываются небольшие трещины.
В этот момент в комнату зашла его жена - он показал ей трещины, и как только женщина подняла голову, огромный кусок штукатурки из бетона обрушился на нее. Мужчина успел отскочить, а вот 71-летняя женщина не среагировала вовремя, сообщает "ТСН".
Женщину госпитализировали, но информации о состоянии ее здоровья нет.
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"Может, кто знает — это няня или мама такая? С таким качанием можно изрядно навредить ребенку, если что. Женщине неоднократно делали замечания, но она на них не обращала внимания. Киев, Владимирская горка", — говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
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