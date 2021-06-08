На Киевщине задержали мошенницу-рекордсменку - ей инкриминируют более 20 преступлений

Притворяясь сотрудницей энергетической компании, аферистка вводила в заблуждение продавцов магазинов и аптек и присваивала их вещи, сообщает Полиция Киевской области.

"Женщина рассказывала, что в ближайшее время будет подано напряжение в 40 000 вольт, а поэтому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют. Затем женщина забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении", — сообщил начальник полиции Киевской области.

Задержали женщину в Обухове во время очередной аферы, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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"Может, кто знает — это няня или мама такая? С таким качанием можно изрядно навредить ребенку, если что. Женщине неоднократно делали замечания, но она на них не обращала внимания. Киев, Владимирская горка", — говорится в сообщении.

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