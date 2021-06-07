Патрульная полиция Киева сопроводила скорую, которая везла в больницу ребенка с отеком легких
Медики пытались экстренно доставить в больницу умирающего 3-летнего ребенка, у которого начался отек легких из-за пневмонии, сообщает Telegram-канал Dtp.kiev.ua.
"Дело шло на минуты: довезли на кислороде, по прибытию в больницу малыш сразу был заинтубирован и переведен на аппаратную вентиляцию легких. Борьба за жизнь продолжается", - говорится в сообщении.
Важно отметить, что не все водители уступали дорогу скорой, украинских водителей призывают пропускать спецтранспорт.
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Ранее мы писали, что 68-летний мужчина взял в заложники женщину
Так, в Киеве мужчина проник в чужую квартиру на 9-м этаже через окно и взял хозяйку в заложники, угрожая ножом, сообщает пресс-служба столичной полиции.
К счастью, потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.
По приезду полицейские приняли решение брать преступника штурмом, для этого привлекли КОРД.
В результате переговоров - мужчина открыл дверь и отпустил заложницу. С потерпевшей работали психологи, а киевлянина задержали правоохранители, теперь ему светит до трех лет лишения свободы.
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