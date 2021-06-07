Под Киевом заметили опасного паука
На Киевщине в лесу поселка Конча-Заспа заметили самку опасного паука.
Яд этих пауков не смертельный, но укус будет болезненным, сообщает Telegram-канал "KIEVMAP".
"Лес в Конча-Заспе. Это самка паука-божьей коровки. Ядовитая. Кусает не смертельно, но очень больно. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.
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К слову, на Харьковщине обнаружили опасного вредителя
В посевах озимых зерновых колосовых Змиевского и Лозовского районов зафиксированы яйцекладки клопа вредной черепашки по численности 0,1-1 на кв. м, сообщили в ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области.
В Змиевском, Лозовском и других районах растет заселенность озимых зерновых пшеничным трипсом, злаковыми тлями и пьявками.
В посевах озимой пшеницы продолжается распространение и развитие болезней: мучнистой росы, септориоза и корневых гнилей.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.