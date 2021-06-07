68-летний мужчина взял в заложники женщину
Так, в Киеве мужчина проник в чужую квартиру на 9-м этаже через окно и взял хозяйку в заложники, угрожая ножом, сообщает пресс-служба столичной полиции.
К счастью, потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.
По приезду полицейские приняли решение брать преступника штурмом, для этого привлекли КОРД.
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В результате переговоров - мужчина открыл дверь и отпустил заложницу. С потерпевшей работали психологи, а киевлянина задержали правоохранители, теперь ему светит до трех лет лишения свободы.
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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
"Очевидцев возмутило то, что она едва держалась на ногах, несколько раз падала и ругалась в сторону прохожих, которые, беспокоясь за ребенка, делали ей замечания", - рассказали в полиции.
Горе-мать ничего не могла сообщить сотрудникам полиции, поэтому было принято решение задержать 37-летнюю женщину в отделение полиции. Оказалось, что малышу всего 2 месяца.
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