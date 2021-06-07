Погода в Украине на этой неделе будет дождливой

Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Так, по словам синоптиков в ближайшие пять дней в Украине будет очень дождливо, местами с грозами, шквалами и градом

В начала недели, 7 июня, дожди с грозами вероятны по всей территории страны, при грозах возможны сильные порывы ветра и даже град.

8-9 июня также ожидаются дожди и грозы в Украине. Температура +21+24, но на Западе станет немного теплее - до +26 градусов.

10-11 июня синоптики тоже прогнозируют дожди и грозы, потеплеет до +22+26 по всей стране.

Ранее мы писали, что украинцам рассказали, какой будет погода летом в этом году

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Июнь

До 6 июня жары ждать не стоит, темпуратура будет до 21-22 градусов тепла.

16-17 июня возможно уже сильное похолодание, а теплеть начнет с 22 июня.

Дожди вероятны 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.

Июль

На протяжении месяца довольно жарко, от 27 до 29 градусов тепла. Также вероятны сильные бури – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.

В июле может выпасть 45-50 мм дождя.

Август

С 1 по 11 августа ожидается сильная жара до 35 градусов. С 17-го числа температура понизится до 26 градусов, а в конце месяца и вовсе "похолодает" до 21-22.

Осадки вероятны 2, 9-10, 15, 22, 25 и 29 августа.

К слову о Лунном затмении: названа опасность даты и что нельзя делать.

Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.