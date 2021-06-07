Погода в Украине на этой неделе будет дождливой
Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.
Так, по словам синоптиков в ближайшие пять дней в Украине будет очень дождливо, местами с грозами, шквалами и градом
В начала недели, 7 июня, дожди с грозами вероятны по всей территории страны, при грозах возможны сильные порывы ветра и даже град.
8-9 июня также ожидаются дожди и грозы в Украине. Температура +21+24, но на Западе станет немного теплее - до +26 градусов.
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10-11 июня синоптики тоже прогнозируют дожди и грозы, потеплеет до +22+26 по всей стране.
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Июнь
До 6 июня жары ждать не стоит, темпуратура будет до 21-22 градусов тепла.
16-17 июня возможно уже сильное похолодание, а теплеть начнет с 22 июня.
Дожди вероятны 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.
Июль
На протяжении месяца довольно жарко, от 27 до 29 градусов тепла. Также вероятны сильные бури – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.
В июле может выпасть 45-50 мм дождя.
Август
С 1 по 11 августа ожидается сильная жара до 35 градусов. С 17-го числа температура понизится до 26 градусов, а в конце месяца и вовсе "похолодает" до 21-22.
Осадки вероятны 2, 9-10, 15, 22, 25 и 29 августа.
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