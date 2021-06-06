В Украине ожидается довольно стабильная погода этим летом



Согласно прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, температура не подымится выше 32 градусов.

Специалист в комментарии "Обозревателю" отметила, что жарким может быть только середина лета.

Мартазинова рассказала, что июнь в Украине будет дождливым, а 30-градусная жара начнется лишь под конц месяца.

Июль, по словам специалиста, порадует украинцев погодой без осадков, но уже в 20-х числах месяца придут дожди.

Согласно ее прогнозу, теплая погода продержится лишь до 20 августа - далее нас ждет существенное похолодание.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что много дождей ожидает украинцев и на следующей неделе - непогода придет уже с понедельника.

Согласно ее прогнозу, температура воздуха в Украине прогреется до 23 градусов.

Напомним, летние грозы атакуют Украину, температура поползет вверх: в каких регионах ожидается потепление.

Как сообщала Politeka, погода окончательно испортится в Украине, прогноз синоптика: "Уже с понедельника...".

Также Politeka писала, что дожди продолжат атаковать Украину, оставив в покое часть областей: где наладится погода.



