В Украине ожидается довольно стабильная погода этим летом
Согласно прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, температура не подымится выше 32 градусов.
Специалист в комментарии "Обозревателю" отметила, что жарким может быть только середина лета.
Мартазинова рассказала, что июнь в Украине будет дождливым, а 30-градусная жара начнется лишь под конц месяца.
Июль, по словам специалиста, порадует украинцев погодой без осадков, но уже в 20-х числах месяца придут дожди.
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Согласно ее прогнозу, теплая погода продержится лишь до 20 августа - далее нас ждет существенное похолодание.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что много дождей ожидает украинцев и на следующей неделе - непогода придет уже с понедельника.
Согласно ее прогнозу, температура воздуха в Украине прогреется до 23 градусов.
Напомним, летние грозы атакуют Украину, температура поползет вверх: в каких регионах ожидается потепление.
Как сообщала Politeka, погода окончательно испортится в Украине, прогноз синоптика: "Уже с понедельника...".
Также Politeka писала, что дожди продолжат атаковать Украину, оставив в покое часть областей: где наладится погода.