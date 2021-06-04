В Украине ожидается ухудшение погодных условий



Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, погодные условия на выходных в Украине будут не сильно отличаться от того, что происходило на уходящей неделе.

Дождь будет идти во многих регионах, кроме Волыни, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой Одесской и Николаевской областей.

"6 июня рассчитывайте на периодические дожди практически повсеместно в Украине. Местами до дождей присоединится гроза и шквал", - предупредила Диденко.

Согласно прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине прогреется до 23 градусов.

Также Диденко сообщила, что много дождей ожидает украинцев и на следующей неделе - непогода придет уже с понедельника.

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