В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, погодные условия на выходных в Украине будут не сильно отличаться от того, что происходило на уходящей неделе.
Дождь будет идти во многих регионах, кроме Волыни, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой Одесской и Николаевской областей.
"6 июня рассчитывайте на периодические дожди практически повсеместно в Украине. Местами до дождей присоединится гроза и шквал", - предупредила Диденко.
Располневшие экс-ВИА Гра Брежнева и Меладзе перестали быть похожими на себя: "Тянут на свой возраст"
"Любимец" Тины Кароль слился в романтичном танце с экс-бойфрендом Андраде Ломакиным: "Сердце горит..."
"Холостяк" Заливако покидает Украину с Анной Богдан, пара раскрыла свои планы: "Не пишите мне"
Вылетевшая из "Холостяка" Юля "Зайка" призналась, правда ли влюбилась в Заливако: "Три раза прощалась"
Знаменитый актер-красавец погиб вместе с женой, первые подробности: "Мы больше не ищем живых среди жертв..."
Согласно прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине прогреется до 23 градусов.
Также Диденко сообщила, что много дождей ожидает украинцев и на следующей неделе - непогода придет уже с понедельника.
Ранее мы сообщали, что 27 мая в Алтайском крае России не на шутку разошелся ураган.
В результате стихии пострадало фермерское хозяйство, но обошлось без жертв.
В селе также были повреждены провода, из-за чего произошло аварийное отключение света.
К слову о Лунном затмении: названа опасность даты и что нельзя делать.
Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.
Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.