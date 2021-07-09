У центрі Києві авто збило жінку на тротуарі

Аварія сталася на вул. Залотоусовской в Печерському районі.

Киян обурила реакція поліції на ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, за словами потерпілої, від правоохоронців вона почула: "а чого ви перед машиною стояли на тротуарі".

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Постраждала намагалася стрибати на капот, щоб зупинити кривдника за кермом.

Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, у київському супермаркеті покупця поранили ножем

Про це передавати у поліції Києва.

З'ясувалося, що між двома відвідувачами, які стояли в черзі в касу, виник конфлікт-один з них дістав розкладний ніж і вдарив опонента в живіт.

Свідки події викликали швидку допомогу.

Постраждалого медики відправили до лікарні.

Зловмисника затримали.

поліція, поліція України

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.