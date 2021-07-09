У центрі Києві авто збило жінку на тротуарі

Аварія сталася на вул. Залотоусовской в Печерському районі.

Киян обурила реакція поліції на ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, за словами потерпілої, від правоохоронців вона почула: "а чого ви перед машиною стояли на тротуарі".

Постраждала намагалася стрибати на капот, щоб зупинити кривдника за кермом.



Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, у київському супермаркеті покупця поранили ножем

Про це передавати у поліції Києва.

З'ясувалося, що між двома відвідувачами, які стояли в черзі в касу, виник конфлікт-один з них дістав розкладний ніж і вдарив опонента в живіт.

Свідки події викликали швидку допомогу.

Постраждалого медики відправили до лікарні.

Зловмисника затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.