В центре Киеве авто сбило женщину на тротуаре
Авария прозошла на ул. Залотоусовской в Печерском районе.
Киевлян возмутила реакция полиции на ДТП.
Как сообщает dtp.kiev.ua, по словам потерпевшей, от правоохранителей она услышала: "а чего вы перед машиной стояли на тротуаре".
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Пострадавшая пыталась прыгать на капот, чтобы остановить обидчика за рулем.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, в киевском супермаркете покупателя ранили ножом
Об этом
Выяснилось, что между двумя посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт - один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот.
Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь.
Пострадавшего медики отправили в больницу.
Злоумышленника задержали.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
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