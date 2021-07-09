В центре Киеве авто сбило женщину на тротуаре

Авария прозошла на ул. Залотоусовской в Печерском районе.

Киевлян возмутила реакция полиции на ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, по словам потерпевшей, от правоохранителей она услышала: "а чего вы перед машиной стояли на тротуаре".

Пострадавшая пыталась прыгать на капот, чтобы остановить обидчика за рулем.



Видео можно увидеть здесь.

Напомним, в киевском супермаркете покупателя ранили ножом

Об этом сообщили в полиции Киева.

Выяснилось, что между двумя посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт - один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот.

Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь.

Пострадавшего медики отправили в больницу.

Злоумышленника задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.