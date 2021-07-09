Українців "атакували" фальшиві гривні

В Україні через Telegram-канали продають фальшиві гривні, які можна купити за ціною до 40% від номіналу купюри, йдеться в матеріалі "Обозревателя".

Фальшиві купюри доставляють покупцям поштою або за допомогою "скарбів", коли кур'єри ховають товар на вулиці.

Деякі продавці відразу ж надають інструкцію, як позбутися від фальшивок.

Від підробок позбавляються в магазинах, громадському транспорті, в супермаркетах, на ринках і при покупці товарів з рук.

Щоб не потрапити на гачок аферистів, експерти радять не платити грошима великого номіналу і намагатися переходити на оплату карткою.

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Зайві товари в чеку

Якщо касир хоче купити собі щось - Він додає цей товар неуважному покупцеві в чек.

Розрахунок "інший" купюрою

Наприклад, покупець дає купюру в 500 гривень, а касир дає здачу ніби номінал був менше, як з 200 гривень.

"Немає копійок"

Касир не додає 30, 50 або 70 копійок і кажуть, що "немає дрібниці" - відвідувачі магазину навіть не намагаються сперечатися і йдуть.

Різниця в ціні на полиці і на касі

У виграші тут торгова точка. Покупцеві, якщо він помітить різницю, скажуть "не встигли внести нові ціни в програму". В цьому випадку необхідно вимагати оплати за цінником в торговому залі.

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