Українців "атакували" фальшиві гривні
В Україні через Telegram-канали продають фальшиві гривні, які можна купити за ціною до 40% від номіналу купюри, йдеться в матеріалі "Обозревателя".
Фальшиві купюри доставляють покупцям поштою або за допомогою "скарбів", коли кур'єри ховають товар на вулиці.
Деякі продавці відразу ж надають інструкцію, як позбутися від фальшивок.
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Від підробок позбавляються в магазинах, громадському транспорті, в супермаркетах, на ринках і при покупці товарів з рук.
Щоб не потрапити на гачок аферистів, експерти радять не платити грошима великого номіналу і намагатися переходити на оплату карткою.
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Зайві товари в чеку
Якщо касир хоче купити собі щось - Він додає цей товар неуважному покупцеві в чек.
Розрахунок "інший" купюрою
Наприклад, покупець дає купюру в 500 гривень, а касир дає здачу ніби номінал був менше, як з 200 гривень.
"Немає копійок"
Касир не додає 30, 50 або 70 копійок і кажуть, що "немає дрібниці" - відвідувачі магазину навіть не намагаються сперечатися і йдуть.
Різниця в ціні на полиці і на касі
У виграші тут торгова точка. Покупцеві, якщо він помітить різницю, скажуть "не встигли внести нові ціни в програму". В цьому випадку необхідно вимагати оплати за цінником в торговому залі.
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