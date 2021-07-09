Украинцев "атаковали" фальшивые гривны
В Украине через Telegram-каналы продают фальшивые гривны, которые можно купить по цене до 40% от номинала купюры, говорится в материале "Обозревателя".
Фальшивые купюры доставляют покупателям по почте или с помощью "кладов", когда курьеры прячут товар на улице.
Некоторые продавцы сразу же предоставляют инструкцию, как избавиться от фальшивок.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Новый триумф "Go_A", Катя Павленко заткнула за пояс Каменских и Maruv: "NK, до свидания"
Перенесший инсульт Моисеев больше не вернется на сцену, как он сегодня выглядит: "Боря, держись"
Меладзе после конфликта с Поляковой примчался в Киев и спел с Могилевской на украинском: "Это же надо..."
Дженнифер Лопес показала свой молодой задор, запрыгнув в бассейн в одних плавках: "Сладенькая"
От подделок избавляются в магазинах, общественном транспорте, в супермаркетах, на рынках и при покупке товаров с рук.
Чтобы не попасть на крючок аферистов, эксперты советуют не платить деньгами большого номинала и стараться переходить на оплату картой.
К слову, украинцам рассказали самые распространённые схемы обмана в супермаркетах
Лишние товары в чеке
Если кассир хочет купить себе что-то - он добавляет этот товар невнимательному покупателю в чек.
Расчет "другой" купюрой
Например, покупатель дает купюру в 500 гривен, а кассир дает сдачу как будто номинал был меньше, как с 200 гривен.
"Нет копеек"
Кассир не додает 30, 50 или 70 копеек и говорят, что "нет мелочи" - посетители магазина даже не пытаются спорить и уходят.
Разница в цене на полке и на кассе
В выигрыше здесь торговая точка. Покупателю, если он заметит разницу, скажут "не успели внести новые цены в программу". В этом случае необходимо требовать оплаты по ценнику в торговом зале.
Напомним, украинские фермеры уничтожают урожай черешни, болезненные кадры
Как сообщала Politeka, новое подорожание газа: когда ждать удара по карманам украинце
Также Politeka писала, что в Украине взлетели цены на популярные продукты