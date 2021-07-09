Украинцев "атаковали" фальшивые гривны

В Украине через Telegram-каналы продают фальшивые гривны, которые можно купить по цене до 40% от номинала купюры, говорится в материале "Обозревателя".

Фальшивые купюры доставляют покупателям по почте или с помощью "кладов", когда курьеры прячут товар на улице.

Некоторые продавцы сразу же предоставляют инструкцию, как избавиться от фальшивок.

От подделок избавляются в магазинах, общественном транспорте, в супермаркетах, на рынках и при покупке товаров с рук.

Чтобы не попасть на крючок аферистов, эксперты советуют не платить деньгами большого номинала и стараться переходить на оплату картой.

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Лишние товары в чеке

Если кассир хочет купить себе что-то - он добавляет этот товар невнимательному покупателю в чек.

Расчет "другой" купюрой

Например, покупатель дает купюру в 500 гривен, а кассир дает сдачу как будто номинал был меньше, как с 200 гривен.

"Нет копеек"

Кассир не додает 30, 50 или 70 копеек и говорят, что "нет мелочи" - посетители магазина даже не пытаются спорить и уходят.

Разница в цене на полке и на кассе

В выигрыше здесь торговая точка. Покупателю, если он заметит разницу, скажут "не успели внести новые цены в программу". В этом случае необходимо требовать оплаты по ценнику в торговом зале.

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