І це у відділенні хірургії!

У Кривому Розі пацієнт показав, в яких умовах лікується в місцевій лікарні

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Пацієнт хірургії показали умови перебування в палатах відділення.

На опублікованих кадрах видно, матраци, на яких лежать хворі, в плямах і дірах, а деякі місцями згнили від постійної вологи.

"Ось на таких матрацах люди після операції лежать. Все смердюче, брудне, засс*ні", - розповів автор відео.

За словами чоловіка, при спробі поскаржитися лікарям, пацієнтам нахамили і закликали приносити матраци з дому, якщо щось не подобається.

Також в неналежному стані знаходиться і санвузол - на унітазі немає кришки, а біля раковини було відсутнє дзеркало.

Нагадаємо, що фатальна ДТП сталася під Харковом, авто повністю вигоріло.

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