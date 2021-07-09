В Кривом Роге пациент показал, в каких условиях лечится в местной больнице
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Пациент хирургии показали условия пребывания в палатах отделения.
На опубликованных кадрах видно, матрасы, на которых лежат больные, в пятнах и дырах, а некоторые местами сгнили от постоянной влаги.
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"Вот на таких матрасах люди после операции лежат. Все вонючее, грязное, засс*ное", - рассказал автор видео.
По словам мужчины, при попытке пожаловаться врачам, пациентам нахамили и призвали приносить матрасы из дому, если что-то не нравится.
Также в неподобающем состоянии находится и санузел - на унитазе нет крышки, а возле раковины отсутствовало зеркало.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.
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