Беременная украинка пожаловалась на условия в ковидной больнице Прикарпатья

Как передает Politeka.net, письмо роженицы опубликовал доктор Евгений Комаровский на своем Telegram-канале.

На такой шаг женщина решилась поскольку никто не реагирует на ее жалобы.

Она находится в Перинатальном областном центре Ивано-Франковска на лечении с подтвержденным ковидом на 34-й неделе беременности с двухсторонней пневмонией, подключена к кислороду.

"Нас в палате 5 женщин с положительными ПЦР, все на кислороде. Отделение в старом здании находится. Так представьте себе, как нам лечат пневмонии в палате, где температура воздуха +30. Центральное отопление греет на полную мощность, 5 концентраторов кислорода выдают еще больше тепла, чем батареи, которые, естественно, не перекрывающихся и за окном +15. И при этом у тебя повышенная температура 38.8. Открытое окно не помогает. Проветривания хватает на 2-5 минут", - пожаловалась украинка.

"Как выжить в таких условиях? Ничего не остается, только терпеть, потому что на жалобы все разводят руками. А ты лежишь и думаешь, что тебе уже приходит конец", - возмущается пациентка.



По ее словах, в таких условиях вместе с соседками по палате находятся уже неделю, а из-за повышенной температуры воздуха невозможно дышать. Единственными, кто заботится о них, женщина называет медсестер.

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