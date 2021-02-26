Медики обнаружили новые симптомы китайского вируса
Об этом заявил директор департамента здравоохранения Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Пшеничный, передает "Гордон".
"Если полгода назад речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому, возникают новые симптомы. Вирус адаптируется и мутирует, он не настолько чувствительный к традиционным методам лечения.
Если раньше у одного-двух из десяти пациентов проявлялась диарея, рвота, то сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, некой тугоухости. То есть симптомы другие, не классические, как мы видели полгода назад", – сказал Пшеничный, видео.
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Ранее мы писали, что с 24 февраля в областях Украины действуют ограничения «желтой зоны».
Ивано-Франковская область перешла в «красную» зону до старта адаптивного карантина. Это связано с тем, что в регионе зафиксирована новая вспышка болезни. Область функционирует по правилам «красной» зоны с понедельника, 22 февраля.
В регионе уже разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.
Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов и...".
Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в МОЗ объявили о дополнительных ограничениях: "На неделю закроют...".
Также Politeka писала, что вирус распространяется с бешеной скоростью по Харьковщине: свежая статистика.