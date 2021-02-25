На Закарпатье растет смертность от китайского вируса

Реанимации области переполнены тяжелыми пациентами, врачи говорят, что в регион из Европы попал новый штамм COVID-19, передает "Обозреватель".

Вслед за Буковиной, Прикарпатьем и Винничиной Закарпатская область также оказалась среди лидеров по заболеваемости коронавирусом.

По данным на 24 февраля, тут было выявлено 389 новых случаев, это пятое место по стране, по смертности – 13 человек – лидирует. Накануне здесь от COVID-19 умерло 15 человек – это рекорд в области почти за год.

Ранее мы писали, что с 24 февраля в областях Украины будут действовать ограничения «желтой зоны».

Ивано-Франковская область перейдет в «красную» зону до старта адаптивного карантина. Это связано с тем, что в регионе зафиксирована новая вспышка болезни. Область будет функционировать по правилам «красной» зоны с понедельника, 22 февраля.

В регионе уже разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.

Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов и...".

Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в МОЗ объявили о дополнительных ограничениях: "На неделю закроют...".

Также Politeka писала, что вирус распространяется с бешеной скоростью по Харьковщине: свежая статистика.