Київський патрульний, поранений напередодні чоловіком у багатоповерхівці Голосіївського району столиці, переніс операцію
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Його руку намагаються врятувати лікарі.
"Надається максимальна допомога з лікування та реабілітації, але процес буде довгим і складним. І звичайно, результат поки невідомий", - заявив Білошицький.
Пораненого патрульного звуть Сергій Василенко, йому 27 років.
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Відомо, що протягом двох років своєї служби Василенко неодноразово виявляв мужність і вольові якості.
Нагадаємо, в Києві сталася стрілянина на Голосіївському проспекті.
На місце НП прибуло сім нарядів поліції.
У поліції вже повідомили, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник приміщення вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських.
Поранений один поліцейський. Другий - не правоохоронець.
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