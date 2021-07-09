Київський патрульний, поранений напередодні чоловіком у багатоповерхівці Голосіївського району столиці, переніс операцію

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Його руку намагаються врятувати лікарі.

"Надається максимальна допомога з лікування та реабілітації, але процес буде довгим і складним. І звичайно, результат поки невідомий", - заявив Білошицький.



Пораненого патрульного звуть Сергій Василенко, йому 27 років.

Відомо, що протягом двох років своєї служби Василенко неодноразово виявляв мужність і вольові якості.