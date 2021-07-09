Киевский патрульный, раненый накануне мужчиной в многоэтажке Голосеевского района столицы, перенес операцию

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Его руку пытаются спасти врачи.

"Предоставляется максимальная помощь по лечению и реабилитации, но процесс будет долгим и сложным. И конечно, результат пока неизвестен", - заявил Билошицкий.

Раненого патрульного зовут Сергей Василенко, ему 27 лет.

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Известно, что на протяжении двух лет своей службы Василенко неоднократно проявлял мужество и волевые качества.

Напомним, в Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте.

На место ЧП прибыло семь нарядов полиции.

В полиции уже сообщили, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Ранен один полицейский. Второй - не правоохранитель.

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