Киевский патрульный, раненый накануне мужчиной в многоэтажке Голосеевского района столицы, перенес операцию

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Его руку пытаются спасти врачи.

"Предоставляется максимальная помощь по лечению и реабилитации, но процесс будет долгим и сложным. И конечно, результат пока неизвестен", - заявил Билошицкий.



Раненого патрульного зовут Сергей Василенко, ему 27 лет.

Известно, что на протяжении двух лет своей службы Василенко неоднократно проявлял мужество и волевые качества.