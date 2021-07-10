Астрологи дали гороскоп на вихідні, 10-11 липня
Ці вихідні пов'язані один з одним. Так, все, що заплановано в суботу, в неділю можна втілювати в життя. Головне - скласти хороший план, пише ТСН.
10 липня володіє хорошою енергетикою, тому цей день підходить для програмування місяця на позитив, просячи у Всесвіту максимум.
11 липня підходить для активних дій, також в цей день варто зайнятися благодійністю, адже все що віддано іншим, повернеться вам в багаторазовому обсязі.
Особливо в ці вихідні пощастить трьом знакам зодіаку.
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Овнам пощастить у професійній діяльності, особливо тим, хто хоче змінити місце роботи, попри вихідні. Швидше за все, люди цього знака отримають хорошу пропозицію.
Близнюкам можна зайнятися шопінгом, адже для цього складуться всі умови - фінанси, вільний час і настрій. Але, можливо, не захочеться виходити з дому, тому можна сміливо купувати товари онлайн, або створити щось своїми руками.
Дівам в ці вихідні варто зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Можна звернутися до стиліста, а можна зі своїх речей поекспериментувати з комбінаціями, в результаті вийдуть хороші комплекти, які будуть відповідати всім трендам. Так у них можуть пролетіти вихідні.
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