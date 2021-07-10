Поки Україна потерпає від сильної спеки, погода вирішила зробити сюрприз жителям західних регіонів
Як передає Politeka.net, у суботу, 10 липня, на Закарпатті випав великий град. Як повідомляють місцеві жителі, стихія обрушилася на село Пилипець Закарпатської області. Невеликий дощ переріс у зливу з градом, який за лічені хвилини засипав землю, утворивши сніговий покрив. Місцями град був настільки великим, що досягав розміру невеликого курячого яйця.
Варто відзначити, що температура в регіоні різко опустилася до 20 градусів, збивши сильну спеку. Згідно з прогнозом, в області затримаються дощі, а температура залишатиметься в межах 24-26 градусів. Тим часом, в інших регіонах України спека б'є всі рекорди, а температура досягає 33-34 градусів.
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Додамо, що, за прогнозами синоптиків, літо 2021 року буде багатим на природні аномалії у вигляді граду, бур і грозових дощів з сильним вітром.
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