Пока Украина потерпает от сильной жары, погода решила преподнести сюрприз жителям западных регионов

Как передает Politeka.net, в субботу, 10 июля, на Закарпатье выпал крупный град. Как сообщают местные жители, стихия обрушилась на село Пилипец Закарпатской области. Небольшой дождь перерос в ливень с градом, который за считанные минуты засыпал землю, образовав снежный покров. Местами град был настолько крупным, что достигал размера небольшого куриного яйца.

Стоит отметить, что температура в регионе резко опустилась до 20 градусов, сбив сильную жару. Согласно прогнозу, в области задержатся дожди, а температура будет оставаться в пределах 24-26 градусов. Тем временем, в остальных регионах Украины жара бьет все рекорды, а температура достигает 33-34 градусов.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, лето 2021 года будет богатым на природные аномалии в виде града, бурь и грозовых дождей с сильным ветром.

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