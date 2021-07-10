Пока Украина потерпает от сильной жары, погода решила преподнести сюрприз жителям западных регионов
Как передает Politeka.net, в субботу, 10 июля, на Закарпатье выпал крупный град. Как сообщают местные жители, стихия обрушилась на село Пилипец Закарпатской области. Небольшой дождь перерос в ливень с градом, который за считанные минуты засыпал землю, образовав снежный покров. Местами град был настолько крупным, что достигал размера небольшого куриного яйца.
Стоит отметить, что температура в регионе резко опустилась до 20 градусов, сбив сильную жару. Согласно прогнозу, в области задержатся дожди, а температура будет оставаться в пределах 24-26 градусов. Тем временем, в остальных регионах Украины жара бьет все рекорды, а температура достигает 33-34 градусов.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Ведущий "Голосу країни" устроил "встречу" рассорившихся Поляковой и Меладзе: «Ну и провокатор»
Змеи атаковали еще троих детей, детали нового ЧП в Украине: "На детской площадке..."
Мощный взрыв прогремел на крупном украинском заводе: появились данные о раненых
Звезды "Лиги Смеха" взбесили шутками о покойном Чапкисе: "Могли бы и вырезать"
Добавим, что, по прогнозам синоптиков, лето 2021 года будет богатым на природные аномалии в виде града, бурь и грозовых дождей с сильным ветром.
Напомним, что сильная жара и грозовые дожди испортят настроение украинцам на ближайшую неделю: где будет хуже всего.
Как сообщала Politeka, август устроит украинцам температурные качели и зальет дождем: прогноз до конца лета.
Также Politeka писала, что зной до +34 обрушится на Украину, дожди не смогут сбить температуру: какой будет погода на выходных.