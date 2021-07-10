В Україну прийде похолодання після 35-градусної спеки

Прогнозом на останній місяць літа поділився народний синоптик Леонід Горбань, у коментарі " Обозревателю ".

За словами фахівця, до 15-го серпня центральні регіони країни будуть страждати від спеки - максимальна температура буде зафіксована 4 серпня.

На півдні України до +35 припече 14 серпня, а під кінець місяця почнуться опади.

Схожа ситуація складеться і на решті території країни.

Спека піде на спад вже з 12-14 червня. Від нестерпних + 35 температура опуститься до рятівних 24-29 градусів вище нуля.



Думка фахівців Українського гідрометцентру і Леоніда Горбаня сходяться.

Згідно з прогнозом синоптиків, середня температура в серпні вдень буде близько +26, а вночі ж середня температура опуститься до 18.

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