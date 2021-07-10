В Украину придет похолодание после 35-градусной жары

Прогнозом на последний месяц лета поделился народный синоптик Леонид Горбань, в комментарии " Обозревателю ".



По словам специалиста, до 15-чилел августа центральные регионы страны будут страдать от жары - максимальная температура будет зафиксирована 4 августа.

На юге Украины до +35 припечет 14 августа, а под конец месяца начнутся осадки.

Похожая ситуация сложится и на остальной территории страны.

Жара пойдет на спад уже с 12-14 июня. От невыносимых +35 температура опустится до спасительных 24-29 градусов выше ноля.



Мнение специалистов украинского гидрометцентра и Леонида Горбаня сходятся.

Согласно прогнозу синоптиков, средняя температура в августе днем будет около +26, а ночью же средняя температура опустится до 18.

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