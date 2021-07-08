Погода в Украине устроит "качели" на весь июль

Жара будет переходить в резкое похолодание. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в центральных областях страны с 9 по 11 июля ожидатся дожди, а температура опустится днем до +20 ℃, ночью - до +15.

С 11 по 17 июля потепление - от +28 до +32 ℃, пишет Обозреватель. Только 16-го может быть дождь, а на следующий день - температура опустится до +20 ℃ примерно до 22 июля.

В последнюю декаду второго месяца лета будет настоящая жара +24-25 ℃, еще ожидаются осадки, и с 26-го - столбики термометров поднимутся до +29 - +32.

На юге до 9 июля - небольшое снижение температуры, а далее жара, которая после осадков, 10-11 июля, будет рекордной - +34 - +36 ℃.

С 13-го и после дождей 17 июля - жара спадет на несколько градусов, а далее воздух прогреется до +32. До конца месяца температура будет +30 с ливнями 24-25 июля.

Стоит отметить, что Горбань в августе прогнозирует сначала на юге и в центре жару больше +30, а в конце месяца - +22. Самый жаркий день августа - четвертое число - +35 ℃, жара продержится минимум до 14 августа, а затем воздух начнет остывать на всей территории страны.

В частности, к середине месяца в центре станет прохладнее до +26… +28, а до 24 августа температура снизится еще на 4 ℃.

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