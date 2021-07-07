В Украине прекратятся осадки
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, сегодня циклон еще принесет дожди с грозами на юг, центр и восток Украины, но уже в ближайшие дни погодная карта страны кардинально изменится.
"8-го июля этот антициклон окончательно вытеснит южный циклон с его дождями с нашей территории и поэтому практически повсюду в Украине ожидается сухая погода", - поделилась Диденко.
По словам синоптика, в четверг дожди пройдут только на Винничине и то, с малой вероятностью.
Диденко также отметила, что в Украине начнет подыматься температура воздуха.
"Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается + 27 + 33 градуса. В дальнейшем жара в Украине будет усиливаться", - рассказала специалист отметив, что уже в ближайшие дни нас ждет жара.
Стоит отметить, что в ГСЧС Украины предупреждают о повышении уровней воды на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей на 0,3-0,5 м 8 июля.
Напомним, Одессу затопило после ночного дождя: что известно о последствиях стихии.
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Как сообщала Politeka, дожди с грозами накроют всю Украину, а жара пойдет на спад: подробности.
Также Politeka писала, что спасатели предупредили украинцев о сильных ливнях с градом.