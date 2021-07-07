В Украине прекратятся осадки

По словам специалиста, сегодня циклон еще принесет дожди с грозами на юг, центр и восток Украины, но уже в ближайшие дни погодная карта страны кардинально изменится.

Как передает Politeka.net , об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

"8-го июля этот антициклон окончательно вытеснит южный циклон с его дождями с нашей территории и поэтому практически повсюду в Украине ожидается сухая погода", - поделилась Диденко.

По словам синоптика, в четверг дожди пройдут только на Винничине и то, с малой вероятностью.

Диденко также отметила, что в Украине начнет подыматься температура воздуха.