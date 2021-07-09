В Україні нарешті припиняться дощі та грози
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, вже на цих вихідних літня спека буде докучати українцям - температура повітря прогріється до + 33.
Грозові дощі пройдуть лише на заході країни.
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Також синоптик зазначила, що опади очікуються під вечір в суботу в південних регіонах України.
За словами Діденка, спека протримається у нас до кінця наступного тижня, а незначне похолодання насупить лише 18-19 числа.
Варто відзначити, що за інформацією Укргідрометцентру, 10-12 липня в західних і північних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Також рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку на водоймах країни.
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