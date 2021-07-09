В Украине наконец-то прекратятся дожди и грозы
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, уже на этих выходных летняя жара будет досаждать украинцам - температура воздуха прогреется до +33.
Грозовые дожди пройдут лишь на Западе страны.
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Также синоптик отметила, что осадки ожидаются под вечер в субботу в южных регионах Украины.
По словам Диденко, жара продержится у нас до конца следующей недели, а незначительное похолодание насупит лишь 18-19 числа.
Стоит отметить, что по информации УкрГидрометцентра, 10-12 июля в западных и северных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха на водоемах страны.
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