Внаслідок негоди в Україні виявилися підтоплені будинки і дороги

Згідно з повідомленням ДСНС, 10 липня в Рахівському районі Закорпатської області через зливи піднялася вода в місцевих потоках, що призвело до підтоплення житлових будинків і автомобільних доріг.

Станом на 19: 00 суботи було підтоплено 22 домогосподарств та 3 підвальні приміщення житлових будинків у смт Ясіня та селі Лазещина.

Крім цього, відбувся вилив води на автодорогу державного значення Н 09 "Мукачево-Рогатин-Львів" поблизу смт Ясіня протяжністю 30 м.

Також пошкоджено дорожнє покриття по вул.стьобний в смт Ясіня та дорогу місцевого значення (близько 35 м.) в с. Богдан.

Станом на вечір суботи відрізаними від автомобільного сполучення залишалися близько 400 дворів по вул.стьобний в смт Ясіня.

Для ліквідації наслідків стихії залучено 4 одиниці техніки, 14 рятувальників, які здійснюють відкачування води з підтоплених приміщень.

Інформація про наслідки негоди уточнюється.

Відзначимо, подальший прогноз погоди для регіону виглядає не дуже втішним. Синоптики прогнозують, що на Захід знову прийдуть дощі. Опади прогнозуються в трьох областях - Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій.

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