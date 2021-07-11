Стало відомо про смерть журналіста Андрія Лавренюка у Франції

Відомий журналіст-міжнародник помер у Страсбурзі у Франції. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення колеги Андрія Лавренюка, Романа Сущенко в Facebook.

У пості журналіст висловив свої співчуття. За словами Сущенка, страшну новину йому повідомили друзі-дипломати. Смерть колеги стала великим шоком, адже настала раптово. Про причини трагедії не повідомляється.

Сущенко зазначив, що Андрій Лавренюк був відомим і яскравим журналістом, який любив свою дружину і сина. Раптовий відхід колеги - це велика втрата для вітчизняної журналістики.

"Світла пам'ять", " чому? Царство Небесне", " Андрюха, як же так ... світла тобі пам'ять ...",- прокоментували запис користувачі Мережі.

Зазначимо, Андрій Лавренюк у 1999 році закінчив з відзнакою навчання у Військовому інституті при Національному університеті "Львівська політехніка" за спеціальністю "Військова журналістика".

У 2007 році завершив навчання в Інституті фінансів та міжнародної торгівлі в Києві за спеціальністю "Міжнародне право".

У ЗМІ працював, спеціалізуючись на армії, зокрема, був офіцером прес-служби Міноборони України.