Стало відомо про смерть журналіста Андрія Лавренюка у Франції
Відомий журналіст-міжнародник помер у Страсбурзі у Франції. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення колеги Андрія Лавренюка, Романа Сущенко в Facebook.
У пості журналіст висловив свої співчуття. За словами Сущенка, страшну новину йому повідомили друзі-дипломати. Смерть колеги стала великим шоком, адже настала раптово. Про причини трагедії не повідомляється.
Сущенко зазначив, що Андрій Лавренюк був відомим і яскравим журналістом, який любив свою дружину і сина. Раптовий відхід колеги - це велика втрата для вітчизняної журналістики.
"Світла пам'ять", " чому? Царство Небесне", " Андрюха, як же так ... світла тобі пам'ять ...",- прокоментували запис користувачі Мережі.
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Зазначимо, Андрій Лавренюк у 1999 році закінчив з відзнакою навчання у Військовому інституті при Національному університеті "Львівська політехніка" за спеціальністю "Військова журналістика".
У 2007 році завершив навчання в Інституті фінансів та міжнародної торгівлі в Києві за спеціальністю "Міжнародне право".
У ЗМІ працював, спеціалізуючись на армії, зокрема, був офіцером прес-служби Міноборони України.
У 2008-2011 роках працював в УНІАН, а з 2011-го - в Укрінформі власкором у Брюсселі. З 2018 року працював на аналогічній посаді в Страсбурзі.
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