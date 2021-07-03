Стало известно о смерти Юрия Рыбачука, который два года занимал важную должность

Третьего июля стало известно о смерти экс-замминистра культуры, журналиста Юрия Рыбачука. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение журналиста, друга умершего, Дмитрия Лиховия в Фейсбук.

«Не могу поверить. Как же так? Светлый, полный жизни и новых планов мужчина. Покойся с миром», - отметил Лиховий.

Известно, что незадолго до смерти у Рыбачука случился тяжелый инсульт.

В сети выразили свои соболезнования, не веря в случившееся.

"Беда ...... Не могу поверить ((((", "Боже, я не верю", "Такие молодые идут ...», «Да йомайо, в последнее время много хороших людей уходит, что же такое .... . Земля пухом "," Вечная память "," как ???? Юра !! это какой-то абсурд, нонсенс и дурной сон "," Досадное известие ... Юра был очень позитивный", - написали пользователи сети.

Отметим, Юрий Рыбачук родился 30 ноября 1973 года в столице. Окончил Харьковский государственный педагогический институт им. Мануильского.

В 2006 году Рыбачук устроился работать в газету “Комментарии”. В этом издании до 2015 года он занимал должность редактора отдела “Культура”.

Далее - занимал должность замминистра культуры (Евгения Нищука) в 2017-2019 годах.

Рыбачук был одним из инициаторов запуска программы «Всеукраинская школа онлайн».

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