Стало известно о смерти журналиста Андрея Лавренюка во Франции
Известный журналист-международник скончался в Страсбурге во Франции. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение коллеги Андрея Лавренюка, Романа Сущенко в Facebook.
В посте журналист выразил свои соболезнования. По словам Сущенко, страшную новость ему сообщили друзья-дипломаты. Смерть коллеги стала большим шоком, ведь наступила внезапно. О причинах трагедии не сообщается.
Сущенко отметил, что Андрей Лавренюк был известным и ярким журналистом, который любил свою жену и сына. Внезапный уход коллеги - это большая утрата для отечественной журналистики.
"Светлая память", "Почему? Царствие небесное", "Андрюха, как же так ... светлая тебе память ...",- прокомментировали запись пользователи сети.
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Отметим, Андрей Лавренюк в 1999 году окончил с отличием обучение в Военном институте при Национальном университете "Львовская политехника" по специальности "Военная журналистика".
В 2007 году завершил обучение в Институте финансов и международной торговли в Киеве по специальности "Международное право".
В СМИ работал, специализируясь на армии, в частности, был офицером пресс-службы Минобороны Украины.
В 2008-2011 годах работал в УНИАН, а с 2011-го - в Укринформе собкором в Брюсселе. С 2018 года работал на аналогичной должности в Страсбурге.
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