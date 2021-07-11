Стало известно о смерти журналиста Андрея Лавренюка во Франции

Известный журналист-международник скончался в Страсбурге во Франции. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение коллеги Андрея Лавренюка, Романа Сущенко в Facebook.

В посте журналист выразил свои соболезнования. По словам Сущенко, страшную новость ему сообщили друзья-дипломаты. Смерть коллеги стала большим шоком, ведь наступила внезапно. О причинах трагедии не сообщается.

Сущенко отметил, что Андрей Лавренюк был известным и ярким журналистом, который любил свою жену и сына. Внезапный уход коллеги - это большая утрата для отечественной журналистики.

"Светлая память", "Почему? Царствие небесное", "Андрюха, как же так ... светлая тебе память ...",- прокомментировали запись пользователи сети.

Отметим, Андрей Лавренюк в 1999 году окончил с отличием обучение в Военном институте при Национальном университете "Львовская политехника" по специальности "Военная журналистика".

В 2007 году завершил обучение в Институте финансов и международной торговли в Киеве по специальности "Международное право".

В СМИ работал, специализируясь на армии, в частности, был офицером пресс-службы Минобороны Украины.