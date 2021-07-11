Не такого чекаєш від літа

В Україні в самий розпал липневої спеки випав сніг, а синоптики попередили про нову небезпеку, пов'язану з потопами

Погода продовжила дивувати новими "витівками" на вихідних. Так, 10 липня на чорногорському хребті Карпат випав сніг. Відповідними кадрами з гори Піп-Іван поділився у себе в Фейсбук Користувач Руслан Гродюк.

На опублікованому ним відео можна помітити, що на вершині гори випав досить помітний шар снігу. Втім, він не зміг повністю прикрити зелену траву.

Пізніше Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що температура на вершині гори досягла +11 градусів, а сніг благополучно розтанув.

Втім, це не єдина погодна аномалія, з якою зіткнулися західні області. Так, синоптики попередили жителів Закарпаття про те, що 11 липня в регіоні спостерігається загроза підтоплень і сходження селевих потоків.

Небезпека виникла після сильних злив, через які збільшилася кількість води, що стікає зі схилів, і з'явився ризик підтоплення низин. Рівень води на малих водотоках та у верхів'ях річок може зрости на 0,5 – 1,0 м.

Синоптики також повідомили, що 12 липня також буде дощовим днем для Закарпатської області. Причому, в окремих районах вірогідний також град і шквальний вітер.

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Як повідомляла Politeka, спека і грозові дощі розділять Україну на частини.

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