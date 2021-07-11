В Украине в самый разгар июльской жары выпал снег, а синоптики предупредили о новой опасности, связанной с потопами

Погода продолжила удивлять новыми «выходками» на выходных. Так, 10 июля на Черногорском хребте Карпат выпал снег. Соответствующими кадрами с горы Поп-Иван поделился у себя в Фейсбук пользователь Руслан Гродюк.

На опубликованном им видео можно заметить, что на вершине горы выпал довольно заметный слой снега. Впрочем, он не смог полностью прикрыть зеленую траву.

Позже Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что температура на вершине горы достигла +11 градусов, а снег благополучно растаял.

Впрочем, это не единственная погодная аномалия, с которой столкнулись западные области. Так, синоптики предупредили жителей Закарпатья о том, что 11 июля в регионе наблюдается угроза подтоплений и схождения селевых потоков.

Опасность возникла после сильных ливней, из-за которых увеличилось количество воды, стекающей со склонов, и появился риск подтопления низин. Уровень воды на малых водотоках и в верховьях рек может вырасти на 0,5 – 1,0 м.

Синоптики также сообщили, что 12 июля также будет дождливым днем для Закарпатской области. Причем, в отдельных районах вероятен также град и шквальный ветер.

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