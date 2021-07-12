З чого вже точно не можна починати свято

День святих апостолів Петра і Павла щорічно відзначається 12 липня

Згідно з церковним переказом, в цей день обидва учні Ісуса Христа мученицько загинули в Римі. У народі свято відоме під назвами Петрів (Петропавлів) день, Петро і Павло.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, яких потрібно дотримуватися в цей день.

Історія Дня Петра і Павла

Апостоли Петро і Павло є учнями Ісуса Христа, які після смерті і воскресіння Христа почали проповідувати і поширювати вчення Євангелія по всьому світу. Раніше вони були язичниками, а звали їх Савл і Симон. Свої нові імена вони отримали після прийняття християнства. Також Петро був першим з апостолів, кому Христос з'явився після Свого воскресіння.

В один день вони прийняли мученицьку смерть від язичників за поширення християнства. У дату їх смерті і відзначають Петрів день.

Чого не можна робити в святковий день

У день Петра і Павла прийнято по можливості відкласти виконання нетермінової важкої і брудної роботи - так щастя можна вимести і вимити удачу.

Слід тримати в чистоті і свої думки, а також стримувати мову — не злорадствувати, не заздрити, не пліткувати, не ображати своїх близьких, не таїти на душі образу, не вимовляти лайливих слів.

У цей день заборонено також купатися. Апостоли вважалися покровителями моряків, які в свято, навпаки, купалися, щоб вода "не забрала їх в жертву".

Прикмети на Петрів день

Якщо на Петра один дощ - урожай буде непоганий, два — хороший, а три — багатий.

Якщо день буде холодним, то рік буде голодним, а спека в це свято виллється в морозне Різдво.

Хто в ніч на Петра і Павла буде не спати, той щасливим і здоровим буде весь рік.

Якщо Зозуля замовкає за тиждень до Петрова дня - зима буде ранньою, якщо буде кувати після 12 липня — зима буде пізньою.

День Петра і Павла: традиції

У цей день належить молитися за благополуччя рідних і близьких.

Головною традицією свята вважається приготування сирних пончиків, які називають мандриками. За легендою, саме мандрики були головною їжею Петра і Павла, коли вони мандрували по світу.

Також прийнято зібратися сім'єю за обіднім столом, оскільки в цей день закінчується піст. Були часи на День Петра і Павла, коли люди влаштовували ярмарки і народні гуляння з танцями і піснями.

Свято вважається також, що джерельна вода в такий день має лікувальні властивості і нею потрібно вмитися.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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