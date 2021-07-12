День святых апостолов Петра и Павла ежегодно отмечается 12 июля
Согласно церковному преданию, в этот день оба ученика Иисуса Христа мученически погибли в Риме. В народе праздник известен под названиями Петров (Петропавлов) день, Петр и Павел.
Politeka.net расскажет о самых важных традициях, которых нужно придерживаться в этот день.
История дня Петра и Павла
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Маршрутка, набитая людьми, перевернулась на киевской трассе: кадры ДТП
Седокова жестко ответила на обвинения бывшей Меладзе, потребовав объясниться: "Нанесла удар по моим детям"
Стихия обрушилась на часть Украины, земля побелела от града: кадры природной аномалии
Олег Кензов устроил громкие разборки с победительницей "Холостяка": "Надоело уже!"
Апостолы Петр и Павел являются учениками Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру. Раньше они были язычниками, а звали их Савл и Симон. Свои новые имена они получили после принятия христианства. Также Петр был первым из апостолов, кому Христос явился после своего воскресения.
В один день они приняли мученическую смерть от язычников за распространение христианства. В дату их смерти и отмечают Петров день.
Чего нельзя делать в праздничный день
В день Петра и Павла принято по возможности отложить выполнение несрочной тяжелой и грязной работы – так счастье можно вымести и вымыть удачу.
Следует держать в чистоте и свои мысли, а также сдерживать язык — не злобствовать, не завидовать, не сплетничать, не обижать своих близких, не таить на душе обиду, не произносить бранных слов.
В этот день запрещено также купаться. Апостолы считались покровителями моряков, которые в праздник, наоборот, купались, чтобы вода "не унесла их в жертву".
Приметы на Петров день
Если на Петра один дождь — урожай будет неплохой, два — хороший, а три — богатый.
Если день будет холодным, то год будет голодным, а жара в этот праздник выльется в морозное Рождество.
Кто в ночь на Петра и Павла будет не спать, тот счастливым и здоровым будет весь год.
Если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — зима будет ранней, если будет куковать после 12 июля — зима будет поздней.
День Петра и Павла: традиции
В этот день положено молиться за благополучие родных и близких.
Главной традицией праздника считается приготовление творожных пончиков, которые называют мандриками. По легенде, именно мандрики были главной пищей Петра и Павла, когда они странствовали по миру.
Также принято собраться семьей за обеденным столом, поскольку в этот день кончается пост. Были времена на День Петра и Павла, когда люди устраивали ярмарки и народные гуляния с танцами и песнями.
Считается также, что родниковая вода в такой день нацелена лечебными свойствами и ею нужно умыться.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.
Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.