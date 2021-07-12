С чего уж точно нельзя начинать праздник

День святых апостолов Петра и Павла ежегодно отмечается 12 июля

Согласно церковному преданию, в этот день оба ученика Иисуса Христа мученически погибли в Риме. В народе праздник известен под названиями Петров (Петропавлов) день, Петр и Павел.

Politeka.net расскажет о самых важных традициях, которых нужно придерживаться в этот день.

История дня Петра и Павла

Апостолы Петр и Павел являются учениками Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру. Раньше они были язычниками, а звали их Савл и Симон. Свои новые имена они получили после принятия христианства. Также Петр был первым из апостолов, кому Христос явился после своего воскресения.

В один день они приняли мученическую смерть от язычников за распространение христианства. В дату их смерти и отмечают Петров день.

Чего нельзя делать в праздничный день

В день Петра и Павла принято по возможности отложить выполнение несрочной тяжелой и грязной работы – так счастье можно вымести и вымыть удачу.

Следует держать в чистоте и свои мысли, а также сдерживать язык — не злобствовать, не завидовать, не сплетничать, не обижать своих близких, не таить на душе обиду, не произносить бранных слов.

В этот день запрещено также купаться. Апостолы считались покровителями моряков, которые в праздник, наоборот, купались, чтобы вода "не унесла их в жертву".

Приметы на Петров день

Если на Петра один дождь — урожай будет неплохой, два — хороший, а три — богатый.

Если день будет холодным, то год будет голодным, а жара в этот праздник выльется в морозное Рождество.

Кто в ночь на Петра и Павла будет не спать, тот счастливым и здоровым будет весь год.

Если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — зима будет ранней, если будет куковать после 12 июля — зима будет поздней.

День Петра и Павла: традиции

В этот день положено молиться за благополучие родных и близких.

Главной традицией праздника считается приготовление творожных пончиков, которые называют мандриками. По легенде, именно мандрики были главной пищей Петра и Павла, когда они странствовали по миру.

Также принято собраться семьей за обеденным столом, поскольку в этот день кончается пост. Были времена на День Петра и Павла, когда люди устраивали ярмарки и народные гуляния с танцами и песнями.

Считается также, что родниковая вода в такой день нацелена лечебными свойствами и ею нужно умыться.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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