День апостолів Петра і Павла віруючі святкую сьогодні, 12 липня

Слова молитви найсильніші в цей день.

Молитва Петру і Павлу за здоров'я

О, святі апостоли Петро і Павло. Я, раб(а) Божий (ія) (ім'я), звертаюся до вас з проханнями про зцілення і захист від недуг. Почуйте ж прохання мої молитовні та не залиште їх без відповіді. Як Господь Бог милосердний до тих, хто звертається до нього з молитвами, так і ви, учні Спасителя нашого Ісуса Христа, будьте милосердні до мене. Амінь.

Раніше ми писали про молитву Святій Богородиці- дуже сильні слова.

Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна Ти між дружинами І благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Нагадаємо про потужної молитві про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Politeka раніше писала про молитву батьків про дитину, яка хворіє: текст прочитання.

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