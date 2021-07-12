У Києві шукають 27-річну дівчину

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Останній раз Іванну Дмитрівну Лапко 1994 року народження бачили на вулиці Виговського, що на Нивках.

Подруга зниклої розповіла, що Іванна по телефону повідомила їй про намір покінчити життя самогубством, після чого дівчину ніхто не бачив.

Всіх, хто знає про місцезнаходження зниклої, просять повідомити в поліцію за номером 102.

До слова, у Києві хлопець з розбігу стрибнув у воду - все закінчилося трагічно

Хлопець стрибнув одягненим і з портфелем, всередині якого були камені.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Прямо на очах у свідків хлопець з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т. д. — помер. З річки дістали тіло з портфелем. Всередині портфеля камені... Видно, не хотів, щоб його рятували", - йдеться в повідомленні.

Всі подробиці і особа загиблого встановлюється.

Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.