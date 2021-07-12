В Україні опалення та гаряча вода можуть подорожчати на 30-70% вже з 1 жовтня

Як пише «Обозреватель», причин декілька. При розрахунку тарифу на опалення на підприємствах беруть до уваги зарплату співробітників, податки, витрати на поточний і капітальний ремонт, електроенергію, холодну воду, газ.

Ключовою складовою тарифу є саме ціна на газ. За словами експерта аналітичного центру Асоціації міст України Олега Гарника, вона становить 60-80% вартості тепла і води, залежно від підприємства та обладнання.

Також експерт зазначає, що для багатьох підприємств два роки тарифи не переглядалися. Тоді як мінімальні зарплати і вартість електроенергії зростали.

Крім того, з 20 травня Кабінет міністрів скасував спеціальні зобов'язання (ПСО) для НАК "Нафтогаз" продавати природний газ виробникам теплової енергії за фіксованою ціною. І "Нафтогаз" з 4 грн ціну для тепловиків підняв до 7,42 грн за кубометр.

Подорожчав і розподіл газу. "Якщо раніше розподіл коштував 60 копійок, а зараз 2-2,5 грн – це вплине на тариф. Тому до вартості газу ми додаємо ще Послуги з розподілу", - говорить Гарник.

Зважаючи на всі ці фактори, зростання тарифів було неминучим.

Для кожного підприємства підвищення тарифу буде індивідуальним, адже у всіх різні витрати. Але сформувати тариф поки немає можливості, так як ще всі теплокомуненерго підписали договір на постачання газу з "Нафтогазом".

У містах, як каже голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, тарифи зростуть більш ніж на 60 або навіть 70%. В першу чергу це стосується багатьох міст на заході України, де підтримувалася досить низька ціна на гарячу воду і теплопостачання.

Так, у Чернівцях вже заявили, що тариф зросте на 70%.

У Києві, на думку Попенка, опалення може подорожчати більше, ніж заявлено – - до 45%. Якщо взяти Центральну Україну, наприклад, Кременчук, то там тариф готуються збільшити на 53%.

Попенко підрахував, що з нового опалювального сезону в тих містах, які заявили про зростання тарифів, домогосподарства будуть в середньому платити за опалення 50-55 грн з квадрата опалювальної площі.

Згідно зі статистикою UTG, середня площа однокімнатної квартири-40 кв. м. відповідно:

опалення для "однушки" в середньому коштуватиме як мінімум 2 000 грн;

для двокімнатної (63 кв. м) – 3 150 грн;

для трикімнатної (80 кв. м) - 4 000 грн.

"Цілком можливо, що в малих містах, де не буде когенерації (спільна Генерація електроенергії і тепла. - Ред.–, де немає грошей у бюджеті на покриття витрат, ситуація буде набагато гіршою. Це, наприклад, такі проблемні міста, як той же Світловодськ", – додає Попенко.

Експерти впевнені, що на даний момент вплинути на ситуацію з тарифами може тільки держава. Зменшити вартість опалення для населення можна лише в тому випадку, якщо центральна влада знову втрутиться і почне регулювати ціни на газ і його доставку для тепловиків.

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